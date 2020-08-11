Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Представители Демократической партии США вмешиваются в выборы, заявил американский президент Дональд Трамп 10 августа в ходе пресс-конференции.

Кроме того, по словам главы Белого дома, другие государства, так же как и демократы или республиканцы, могут посредством атаки нарушить процесс голосования по почте.

Трамп считает, что новая система выборов в США, позволяющая голосовать по почте, уязвима. По его мнению, данный вопрос требует серьезного изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что грядущие президентские выборы в США будут «самыми фальсифицированными в истории», из-за голосования по почте.

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