Минск, , 01:24 — REGNUM Силовики вытеснили несколько сотен протестующих с площади около метро «Пушкинская» в Минске, передаёт 11 августа агентство «Sputnik Беларусь».

Акция проводится силами ОМОНа при поддержке внутренних войск Белоруссии.

Во время разгона большая группа людей отступила в сторону метро «Спортивная» — от центра по улице Притыцкого.

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На Пушкинской площади демонстранты попытались соорудить баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций, однако эти попытки пресекли сотрудники правопорядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники милиции разогнали протестующих в районе универсама «Рига» с использованием светошумовых гранат и слезоточивого газа.