Сараево, , 15:18 — REGNUM Лидер самой влиятельной бошнякской Партии демократического действия Бакир Изетбегович не верит в то, что среди сербов найдется лидер, который «подпишет независимость Косово». Об этом он заявил 9 августа в интервью «Радио Сараево».

По его словам, если это все-таки произойдет, то признание Косово Белградом «возбудит аппетит сербов по отношению к Боснии и Герцеговине». Он добавил, что Белград и Баня-Лука должны отказаться от намерения «компенсировать частью Боснии и Герцеговины возможное соглашение по Косово и Метохии».

Изетбегович в очередной раз обвинил сербскую армию в том, что она совершала преступления и проводила этнические чистки в БиГ и в Косово и Метохии. По его мнению, «сербская сторона получила в БиГ слишком много благодаря подписанию Дейтонского соглашения».

«Все остальное неминуемо привело бы к новым конфликтам и сценариям, которые никому не нужны, особенно не нужны они сербам в Боснии и Герцеговине. Геноцид не вознаграждается получением независимости», — заявил Изетбегович.

Он добавил, что сербы, хорваты и бошняки в БиГ веками живут вместе, и что им не могут быть ближе те люди, которые живут с другой стороны границы, и которых они на самом деле не знают.

Заявление Изетбеговича о том, что сербы в БиГ «получили слишком много», в тот же день прокомментировал член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. Он напомнил, что Республике Сербской никто ничего не дал, и что сербы все права, которые гарантированы им Дейтонским соглашением, завоевали сами.

«Босния и Герцеговина получила в Дейтоне слишком много, и с каждым днем становится все более очевидно, что это не помогло ей стать государством. Два из трех государствообразующих народов не воспринимают БиГ как свое государство, а бошняки воспринимают её как государство, которое принадлежит только им», — заявил Додик агентству «СРНА».

Додик напомнил о том, что Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии и что никому в Сербии в голову не приходит поменять этот факт. «Но если кто-то захочет доказать нам обратное, мы тогда ему заявим о том, что на небольшом пространстве Балкан политика двойных стандартов запросто не пройдет», — сказал Додик.

Напомним, что ранее Милорад Додик заявил о том, что вопрос признания независимости Косово нельзя рассматривать в отрыве от вопроса выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины, и что признавая право косовских албанцев на отделение, международное сообщество не имеет право отказывать в подобном праве боснийским сербам.