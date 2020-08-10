Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Избиратели Ленинградской области смогут принять участие в выборах губернатора региона не только у себя дома, но и в Москве, на любом из 30 цифровых избирательных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в Леноблизбиркоме.

Напомним, очередные выборы главы Ленобласти пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Чтобы проголосовать, находясь в этот день в столице, житель Ленинградской области должен заранее подать заявление о включении в список избирателей на удобном для себя цифровом избирательном участке в Москве.

«Подать заявление можно с 29 июля по 8 сентября 2020 года на портале «Госуслуги», а также в многофункциональных центрах и в территориальных избирательных комиссиях Ленинградской области. Кроме того, в период со 2 по 8 сентября, такое заявление можно подать в любой участковой избирательной комиссии Ленинградской области», — разъяснили в Леноблизбиркоме.

Голос жителя Ленобласти, отданный на цифровом участке в Москве с использованием электронного бюллетеня на терминале для голосования, будет учтен по месту регистрации, на соответствующем его месту регистрации избирательном участке в Ленинградской области.

Также добавим, что на выборах губернатора 13 сентября на 188 избирательных участках для голосования в Ленинградской области будут установлены технические средства подсчета голосов — комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Напомним, на пост губернатора Ленобласти претендуют нынешний глава региона Александр Дрозденко, который баллотируется на новый срок от «Единой России», депутаты ЗакСа Ленобласти Андрей Лебедев от ЛДПР, Александр Перминов от «Справедливой России», а также президент Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Габитов от «Гражданской платформы».

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