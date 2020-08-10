Москва, 10 августа 2020, 14:22 — REGNUM Высокая явка, которая была зафиксирована во время выборов президента Белоруссии, показала, что мобилизовались и сторонники, и противники действующего президента, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 10 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орлов отметил, что властям Белоруссии следовало действовать более аккуратно и менее агрессивно.
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