Тбилиси, , 13:14 — REGNUM В период правления в Грузии лидера партии «Грузинская мечта» и миллиардера Бидзины Иванишвили жителям страны были возвращены мир, свобода и достоинство. Об этом 10 августа заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили, сообщает «Общественное телевидение».

«Правление Бидзины Иванишвили принесло нашему народу беспрецедентный мир, стабильность и свободу и, самое главное, вернуло достоинство грузинскому народу», — сказал военный министр во время объявления кандидатов от «Грузинской мечты» по мажоритарным округам на предстоящих парламентских выборах.

Гарибашвили также заявил, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его команду нельзя допускать к власти, так как их политика привела к войне в августе 2008 года на территории Южной Осетии.

Напомним, в Грузии парламентские выборы назначены на 31 октября. Партия Саакашвили — «Единое национальное движение» — является самой крупной оппозиционной партией. Она перестала быть правящей после выборов в парламент в 2012 году.

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