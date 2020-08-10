Токио, , 11:54 — REGNUM Токио направит спасательную группу на Маврикий, заявил МИД Японии. Шестеро спасателей, являющихся специалистами по стихийным бедствиям, окажут помощь в устранении последствий происшествия.

Группа состоит из четырех экспертов береговой охраны Японии, сотрудника Министерства иностранных дел и сотрудника Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Правительство Японии надеется, что эксперты помогут предотвратить загрязнение, которое может нанести ущерб морской среде и туризму.

Напомним, что на Маврикии 8 августа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с утечкой нефтепродуктов с судна MV Wakashio, принадлежащего японской компании Nagashiki Shipping Co. Ltd.

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