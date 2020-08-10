Антананариву, , 11:01 — REGNUM Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о введении режима ЧП сроком на 15 дней после того, как в стране за сутки зафиксировали шесть случаев смерти от осложнений COVID-19. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на обращение президента к нации 8 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Радзуэлины, общее число скончавшихся от COVID-19 на Мадагаскаре достигло 148, в то время как в стране выявили 13 086 случаев заражения коронавирусом.

Президент заявил, что в ближайшие две недели жители столицы Мадагаскара смогут начать посещать рынки, которые будут открыты до 17:00 по местному времени, а прибывшие в Антананариву месяц назад граждане страны могут прекратить соблюдение режима самоизоляции.

Работа общественного транспорта и перемещение между округами возобновлено не будет, добавил Радзуэлина. Границы страны также останутся закрытыми за исключением популярного среди туристов острова Нуси-Бе на северо-западе страны, отметил он.