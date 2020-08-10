Новосибирск, , 07:33 — REGNUM В Новосибирске в ближайшее время возобновят работу бассейны, банные комплексы и рестораны. Об этом во время оперативного совещания сегодня, 10 августа, заявил губернатор региона Андрей Травников.

«Ещё одна неделя с хорошей динамикой прошла. Я считаю, что можно снять ряд ограничений, — цитируют Травникова «НГС Новости». — Предлагаю сегодня на заседании правительства принять решения по возобновлению работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов».

В ближайшее время замгубернатора Сергей Семка соберёт представителей ресторанного бизнеса для обсуждения мер предосторожности.