Нью-Дели, , 18:02 — REGNUM От 67% до 91% индийцев одобряют меры, предпринимаемые правительством против Китая и китайских производителей, сообщают 9 августа авторы опроса по проекту MOTN.

В частности, по результатам опроса, 69% индийцев одобряют политику премьер-министра Нарендры Моди в продолжающемся конфликте с Китаем.

Кроме того, 90% поддерживают предложение бойкотировать товары, привезённые в страну из Китая, а 67% готовы платить больше за товары, произведенные в рамках программы правительства «Мade in India».

При этом 91% опрошенных поддерживает недавно введённую блокировку китайских мобильных приложений Baidu и Weibo.

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