Минск, , 13:09 — REGNUM Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который намеревается в очередной раз переизбраться, не уверен в своем победе, но очень на нее надеется. Об этом Лукашенко заявил журналистам сегодня, 9 августа, на избирательном участке в основной день голосования на выборах президента республики.

«Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» — сказал Лукашенко.

Напомним, что накануне выборов в Белоруссии сложилась напряженная внутриполитическая ситуация. Лукашенко бросил в тюрьму двух своих основных соперников в президентской гонке — блогера Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико. Они не смогли принять участие в выборах. Оппозиция сделала ставку на супругу блогера Тихановского — домохозяйку Светлану, которая в случае победы обещает освободить всех политических заключенных и провести новые свободные выборы президента с участием всех незарегистрированных на данных выборах кандидатов.

Кроме того Лукашенко фактически обвинил Россию в попытке дестабилизации внутриполитической обстановки в Белоруссии в период выборов, задержав 33 гражданина России в санатории под Минском. Якобы это группа была заслана в Белоруссию для раскачивания ситуации.

Стоит отметить, что ранее Лукашенко говорил, что в Белоруссии практически на всех выборах главы государства, в которых он участвовал, от 20% избирателей голосовали против него.