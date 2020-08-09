Минск, , 13:03 — REGNUM Выборы президента Белоруссии состоялись — проголосовали более 50% избирателей. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Напомним, что по белорусскому законодательству выборы президента считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

Основной день голосования на выборах президента Белоруссии сегодня — 9 августа. Однако граждане могли голосовать досрочно в течение пяти дней до основного дня.

По данным ЦИК, досрочно на выборах президента Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей.