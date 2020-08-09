Минск, 9 августа 2020, 09:16 — REGNUM В Гомельской области Белоруссии проголосовали более 50% избирателей, заявила 9 августа председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».
Ермошина также сообщила, что к пятидесятипроцентной явке также приблизилась и Могилевская область.
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Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на досрочных выборах президента Белоруссии составила 41,7%.
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