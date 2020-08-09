Париж, , 01:37 — REGNUM Международная конференция доноров по оказанию поддержки Ливану, пострадавшему от мощного взрыва в порту Бейрута, согласована во Франции. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Международная конференция откроется в 14:00 по парижскому времени (15:00 мск). Она пройдёт в онлайн-формате под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. В конференции примут участие представители правительств ряда стран, ООН, а также мировых и европейских экономических структур. Участниками и организаторами форума стали, среди прочих, Европейский союз, Всемирный банк, а также другие международные финансовые организации.

Целью организаторов конференции стала мобилизация средств из европейских, американских и других источников для поддержки населения Ливана и пострадавшего от взрыва Бейрута. Макрон, побывавший в 6 августа Бейруте, пообещал в ходе своего визита оказать помощь Ливану и проконтролировать её поступление неправительственным организациям и гражданам. Кроме того, президент Франции объявил о намерении заручиться поддержкой ряда стран и международных институтов в деле восстановления Бейрута.

Ранее ИА REGNUM сообщало об онлайн-совещании по ситуации в Бейруте, в которой примут участие президенты США, Франции, Ливана и ряда других стран.

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