Кабул, , 05:25 — REGNUM В предположениях западных СМИ о том, что Россия якобы участвовала в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, нет ни слова правды. Об этом РИА Новости сообщил представитель террористов.

По его словам, информационная кампания на Западе была развёрнута для того, чтобы сорвать переговоры в рамках мирного процесса.

«Они хотят навредить ему (мирному процессу — ред.), ставят палки в колеса», — приводит агентство слова собеседника.

Распространённую ранее информацию, по его словам, изначально передали в кабульском департаменте национальной безопасности «некоторым американским и европейским журналистам».

Напомним, американские СМИ в конце июня опубликовали материалы, в которых, ссылаясь на неназванных «сотрудников разведсообщества», обвинили Россию в сговоре с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убийств американских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо имя ключевого посредника в «сговоре» Москвы с талибами*