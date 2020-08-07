Брюссель, , 15:16 — REGNUM России для движения «европейским курсом» следует брать пример с Грузии, которая проводит необходимые реформы. Об этом написал 7 августа литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс на своей странице в Twitter.

Пост политика был посвящен годовщине трагических событий, когда грузино-осетинский конфликт обострился из-за агрессии Тбилиси. Евродепутат назвал российские военные подразделения, размещенные после тех событий по просьбе Сухума и Цхинвала в Абхазии и в Южной Осетии, «оккупационными войсками» и призвал Россию отказаться от «империалистической» политики.

«Этот путь империалистической России обречен. Единственный европейский путь для России — это повторить пример Грузии, которая является образцом успешных европейских реформ», — написал представитель Европарламента.

Напомним, в августе 2008 года власти Грузии, примеру которых призывает следовать Кубилюс, отдали войскам приказ атаковать ночью Цхинвал.

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