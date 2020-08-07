Минск, , 15:01 — REGNUM Интервью президента Белоруссии следует отнести к пиар-неудачам Лукашенко, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 августа, комментируя беседу белорусского лидера с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

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«Интервью президента Белоруссии украинскому журналисту Гордону я бы отнёс к пиар-неудачам Александра Григорьевича. Гордон ли его спровоцировал на высказывания, высвечивающие не самые выигрышные черты Александра Григорьевича, сам ли он сделал акцент на том, на чём акцента делать не следовало, но получилось именно так.

Возьмём тезис о том, что на месте Украины он бы воевал за Крым в 2014 году. Понятно, что это не Лукашенко лично бы воевал, воевали бы белорусские военные, если бы послушались такого приказа. Чтобы его исполнить, понятно, они должны были бы питать сильную ненависть к россиянам и, главное, к самим жителям Крыма, симпатии которых к России, их желание быть вне Украины многократно подтверждалось разного рода голосованиями, проводившимися на крымской земле с 1991 года. Своё желание вернуться в Россию крымчане, напомню, окончательно оформили на референдуме 16 марта 2014 года. Одним словом, в этом вопросе президент Белоруссии показал сомнительную браваду (он бы воевал, но русские «никогда бы не начали в Крыму стрелять») и, главное, пренебрежение к ясно выраженной народной воле.

Крайне неудачным было и высказывание насчёт разговоров с Борисом Ельциным о его отношении к Владимиру Путину. Что в данном случае продемонстрировал президент Белоруссии, умолчу. Спрошу только: вы можете себе представить, чтобы президент Путин с кем-то из журналистов обсуждал то, что ему могло быть известно об отношении первого президента России к Александру Лукашенко или какому-то ещё зарубежному руководителю?