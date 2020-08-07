Москва, 7 августа 2020, 14:24 — REGNUM РФ должна наладить активное взаимодействие с белорусским народом, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что РФ должна задействовать свои рычаги влияния на Белоруссию, дабы добиться освобождения задержанных там граждан России.
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