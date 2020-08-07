Москва, , 14:24 — REGNUM РФ должна наладить активное взаимодействие с белорусским народом, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Во-первых, это элемент, связанный с мягкой силой России, — сказал Шаповалов. — С активным взаимодействием с белорусским народом по всем линиям: культурным и образовательным. Очевидно, что можно усиливать взаимодействие по линии некоммерческих организаций, общественной дипломатии. Нужны широкие и долгосрочные программы. Мы должны играть «в долгую». Эти программы должны быть рассчитаны на десятилетия вперед. И конечно, здесь в вопросе получения российского гражданства и ВНЖ белорусский народ должен иметь очевидные приоритеты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что РФ должна задействовать свои рычаги влияния на Белоруссию, дабы добиться освобождения задержанных там граждан России.

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