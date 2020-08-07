Сеул, , 13:59 — REGNUM Семь городов и уездов Южной Кореи из-за продолжающихся сильных ливней объявлены «особыми зонами стихийного бедствия» президентом страны Мун Чжэ Ином. Об этом 7 августа рассказал на брифинге заместитель пресс-секретаря южнокорейского лидера Юн Чжэ Кван.

Также он уточнил, что в наибольшей степени пострадали от стихийного бедствия город Ансон в провинции Кёнгидо, уезд Чхорвон в провинции Канвондо, уезд Ымсон в провинции Чхунчхон-Пукто, а также города Чхунчжу, Чечхон, Чхонан и Асан.

Кроме этого, Юн Чжэ Кван сообщил, что данный список может быть расширен властями после того, как будет проведена дополнительная оценка масштабов разрушений в других южнокорейских регионах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аномально сильные ливни в Южной Корее стали причиной гибели по меньшей мере 17 человек.