Ташкент, , 09:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об освобождении от должности министра транспорта республики Эльёра Ганиева, сообщает 7 августа агентство Kun.uz.

Источник агентства сообщил, что государственный служащий будет устроен на другую работу. О претенденте на пост министра транспорта не сообщается.

Отметим, Эльёр Ганиев занял должность министра транспорта Узбекистана в январе 2020 года. Ранее он был заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.