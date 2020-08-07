Вашингтон, 7 августа 2020, 04:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий деятельность с китайской корпорацией Tencent и его дочерними компания, касающиеся социальной сети WeChat. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности», — говорится в документе.
Отмечается, что запрет вступит в силу по истечению 45 дней после подписания документа.
Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям вести деятельность с владельцами TikTok. По его мнению, китайские мобильные приложения угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов.
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