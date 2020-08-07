Минск, , 01:16 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин никогда не предпринимал попыток надавить на него. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном 6 июля.

«У него не было попыток на меня надавить. Он понимал, что давить на меня бесполезно», — объяснил Лукашенко.

Свои отношения с Путиным он назвал дружбой, хотя отметил, что некоторые разговоры могут становиться эмоциональными, а иногда два президента могут «по-мужски матюкнуться друг на друга».

В том же интервью Александр Лукашенко заявил, что считает Владимира Путина своим старшим братом.

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