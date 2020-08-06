Москва, , 18:05 — REGNUM В настоящее время социальные технологии как инструмент власти надежно заменили деньги. Об этом 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Мир рушится в глобальную депрессию — состояние, в котором денег нет почти ни у кого, демократия столь же актуальна, как во времена рыцарей Круглого стола, а социальные технологии как инструмент власти надежно заменили деньги, — полагает Делягин. — Поэтому то, что многие все еще считают «кризисом, который надо просто пережить, как и все предыдущие», — это надолго. Это новая жизнь, к которой нам предстоит привыкать и которую нам предстоит осваивать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что «коронабесие прикрывает срыв мира в глобальную депрессию».