Берлин, , 16:01 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас, который в ближайшее время прибудет в РФ, почтит память погибших при блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба немецкого МИД.

Гвоздики у Вечного огня Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, по прибытии главы немецкого МИД в Москву он проведет встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, по итогам которой пройдет совместная пресс-конференция.

«Затем глава МИД отправится в Санкт-Петербург. Часть программы будет посвящена памяти жертв германской блокады Ленинграда во время Второй мировой войны», — также указывается в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что вечером 11 августа Хайко Маас возвратится в Берлин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что темами встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его немецким коллегой Хайко Маасом, которая состоится 11 августа, станут ситуация в Сирии, Ливии и на Украина, а также вопросы, связанные с ядерной сделкой Ирана.