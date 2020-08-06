Москва, , 14:36 — REGNUM Вооруженные силы Китая и Ирана не представят свои национальные экспозиции на военно-техническом форуме «Армия-2020», сообщили 6 августа в Министерстве обороны РФ.

«Пять стран — Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан — представят на форуме свои национальные экспозиции», — сообщили в оборонном ведомстве, добавив, что КНР и Китай не представят национальные экспозиции.

Всего в форуме планируют принять участие представители 72 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, АрМИ впервые были проведены в 2015 году, страной организатором выступила Россия. В прошлом году мероприятие проводилось в десяти станах странах. На игры были приглашены 85 стран.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проведение военно-технического форума «Армия» в 2020 году будет совмещено с Армейскими международными играми и состоится в августе-сентябре. Генерал армии подчеркнул, что будет рад присутствию военных НАТО на АрМИ.

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