Милан, Италия, , 13:08 — REGNUM Как только «Лига» вернется во власть, порты Италии будут немедленно снова закрыты («опечатаны») для нелегальных мигрантов, заявил в четверг, 6 августа, лидер партии Маттео Сальвини.

Сейчас в Италии действуют очень «странные» правила, правительство требует соблюдения карантина от граждан, но позволяет мигрантам проникать в страну, избегая всякого контроля, добавил он.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками, и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.