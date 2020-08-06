Подгорица, , 12:28 — REGNUM Центральная избирательная комиссия приняла 12 партийных списков для участия в парламентских выборах, назначенных на 30 августа 2020 года.

В последний день приема документов свои данные подали восемь блоков. Решение о их регистрации комиссия примет в ближайшее время.

В итоге намерены участвовать в выборах следующие партии и объединения:

1. «Снежана Йоница — Социалисты Черногории — Жить как югославы»

2. Демократическая партия социалистов — Мило Джуканович (в настоящее время правящая).

3. Гэнчи Ниманбегу — Ник Джелосай

4. Хорватская гражданская инициатива — «Всем сердцем за Черногорию».

5. Албанская коалиция «Единогласно», Демократическая партия, Союз албанцев и Демократический альянс в Черногории

6. Хорватская партия реформ Черногории — HRS

7. Боснийская партия — Рафет Хусович

8. Блок «За будущее Черногории».

ЦИК уже зарегистрировала четыре блока.

1. Социал-демократическая партия — «За сильную Черногорию»

2. Социал-демократы — Иван Брайович

3. Алекса Бечич, Миодраг Лекич — «Мир — это наша нация». Объединение партий «Демократы», Демократическая Черногория, «Демос», Партия пенсионеров с ограниченными возможностями и реституции, Гражданское движение «Новые левые»

4. Дритан Абазович — «С черного на белое» — Гражданское движение URA, Партия справедливости и примирения, группы избирателей CIVIS и «независимые интеллектуалы.