Подгорица, 6 августа 2020, 12:28 — REGNUM Центральная избирательная комиссия приняла 12 партийных списков для участия в парламентских выборах, назначенных на 30 августа 2020 года.
В последний день приема документов свои данные подали восемь блоков. Решение о их регистрации комиссия примет в ближайшее время.
В итоге намерены участвовать в выборах следующие партии и объединения:
1. «Снежана Йоница — Социалисты Черногории — Жить как югославы»
2. Демократическая партия социалистов — Мило Джуканович (в настоящее время правящая).
3. Гэнчи Ниманбегу — Ник Джелосай
4. Хорватская гражданская инициатива — «Всем сердцем за Черногорию».
5. Албанская коалиция «Единогласно», Демократическая партия, Союз албанцев и Демократический альянс в Черногории
6. Хорватская партия реформ Черногории — HRS
7. Боснийская партия — Рафет Хусович
8. Блок «За будущее Черногории».
ЦИК уже зарегистрировала четыре блока.
1. Социал-демократическая партия — «За сильную Черногорию»
2. Социал-демократы — Иван Брайович
3. Алекса Бечич, Миодраг Лекич — «Мир — это наша нация». Объединение партий «Демократы», Демократическая Черногория, «Демос», Партия пенсионеров с ограниченными возможностями и реституции, Гражданское движение «Новые левые»
4. Дритан Абазович — «С черного на белое» — Гражданское движение URA, Партия справедливости и примирения, группы избирателей CIVIS и «независимые интеллектуалы.