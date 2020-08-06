Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Социальная сеть Facebook удалила видеозапись, опубликованную предвыборным штабом президента США Дональда Трампа из-за распространения дезинформации о коронавирусе, сообщает 6 августа Variety.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей имеет иммунитет к COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID», — говорится в заявлении представителя Facebook.

Та же судьба ожидала видеозапись, которая была опубликована на странице штаба в Twitter. Из-за нарушения существующих правил страница была заблокирована с требованием удалить это видео.

Речь идет об интервью президента США на телеканале Fox News, в ходе которого Трамп заявил, что дети обладают «практически полным иммунитетом» к коронавирусной инфекции.

«Я считаю, что школы необходимо открыть. Эта штука [коронавирус] уходит. Он уйдет, как и все. И я считаю, что школы должны быть открытыми. Если вы посмотрите на детей, то увидите, что дети почти — и я бы сказал, определенно — не подвержены этой болезни», — заявил Трамп.

Напомним, по имеющейся на сегодняшний день информации, дети действительно легче, чем взрослые переносят заражение коронавирусной инфекцией. Однако эксперты обращают внимание на то, что из-за бессимптомного протекания болезни дети могут стать опасными переносчиками патогена.