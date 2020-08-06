Тегеран, , 10:12 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика является пионером демократии в Ближневосточном регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поздравляя мусульман с днем рождения десятого Имама Али аль-Хади и событием под названием Гадир Хум, Рухани отметил, что прошло 114 лет с момента провозглашения конституционной монархии 4 августа 1906 года, когда Иран учредил первый парламент в регионе.

Он подчеркнул, что Иран пережил взлеты и падения с этой даты вплоть до Исламской революции 1979 года, и сообщил, что страна все еще идет по тому же пути конституционного движения и пользуется принципами религиозной демократии.

«Когда правительство, парламент и все остальные столпы администрации прямо или косвенно избираются народом, совершенно бессмысленно принимать решения в палате представителей на другом конце света с целью ликвидировать исламскую систему или устроить беспорядки в Иране», — сказал иранский президент.