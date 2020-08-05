Москва, , 17:40 — REGNUM Решение Советского Союза о вступлении в войну с Японией после победы над Германией было закономерно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 августа заявил академик АВН РФ и РАЕН, вице-президент Российской ассоциации историков Второй мировой войны Вячеслав Зимонин на конференции «Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Государственный терроризм в зеркале истории», проведённой Российским историческим обществом.

Советские солдаты в Харбине. 1945

«Решение вполне объяснимо. Во-первых, за полвека у нашего государства накопилось много требовавших решения проблем. Во-вторых, лишь победа над гитлеризмом не обеспечивала полной гарантии безопасности советского государства, пока на наших дальневосточных границах продолжал гореть пожар мировой войны», — заявил Зимонин.

В свою очередь для союзников решение призвать СССР к вступлению в войну против Японии также было продиктовано необходимостью.

«По оценкам союзников, несмотря на наличие у США атомного оружия, война на востоке без участия СССР могла затянуться ещё как минимум на год-полтора», — указал Зимонин.

Главнокомандующий союзными силами на Азиатско-Тихоокеанском театре войны генерала Дуглас Макартур высказывал и более пессимистичные прогнозы.

«(По его мнению) война могла бы ещё продлиться 5−7 лет, и высадка на японские острова унесла бы с собой жизни по крайней мере полутора млн солдат и офицеров американской, британской, австралийской армии… и не менее 10 млн японцев», — напомнил Зимонин.

Эксперт напомнил, что общая численность японской группировки значительно превышала 1 млн человек, при этом на границе с Советским Союзом и Монголией Япония владела 17 укреплёнными районами общей протяжённостью 800 км.