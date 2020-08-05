Киев, , 14:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, однако имеет «справедливые вопросы» к этим объединениям. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 августа в интервью изданию «Главком».

"У него есть абсолютно справедливые вопросы к ЕС и НАТО, которые, если по-простому сказать, состоят в том, почему они не берут нас в члены прямо сейчас или хотя бы пообещали членство», — рассказал министр.

Кулеба отметил, что Зеленский, по его мнению, ни в коей мере не ориентируется на Россию.

«Он хочет видеть Украину не просто сильной в мире, но и способной, когда нужно, обнять кого-то, а также, если нужно, дать по зубам. Мне этот стиль импонирует», — добавил глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину на место вышедшей из ЕС Великобритании.

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