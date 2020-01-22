Давос, Швейцария, , 19:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что его страна вполне могла бы занять место Великобритании в Европейском союзе. Выступление Зеленского в Давосе состоялось сегодня, 22 января.

Владимир Зеленский и ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что Великобритания покидает Евросоюз 31 января. Украина же стремится в Евросоюз уже долгие годы, и стремление это усилилось после государственного переворота в 2014 году. Пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники даже прописали в Конституции, что Украина стремится в Евросоюз и военный блок НАТО.

Зеленский отметил, что, конечно, очень важно, как именно будут относиться в Евросоюзе к Украине. Он бы хотел, чтобы это было отношение как к «мощному равноправному игроку, стране, которую уважают, стране, на которую не смотрят сверху вниз»

Также Зеленский намекнул, что на фоне Brexit было бы неплохо задуматься над тем, чтобы принять таки Украину в Евросоюз.

«Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?» — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что в самом ЕС неоднократно заявляли, что в ближайшие десятилетия они не хотят видеть Украину в составе наднационального объединения.