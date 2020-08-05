Сухум, , 13:27 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение открыть границу с Грузией с 5 августа на пять дней. Об этом сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ).

По информации ведомства, гуманитарный коридор организован на КПП «Ингур» для возвращения жителей Абхазии. Он будет работать с 9:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с мск). Сообщается, что у всех, кто прибывает на территорию республики, медики проверяют состояние здоровья.

В СГБ отмечают, что на КПП пропускают на основании паспорта гражданина Абхазии, вида на жительства в республике или справки по форме № 9 от абхазского МВД. Детей пропускают на основании свидетельства о рождении.

Напомним, ранее гуманитарный коридор на грузино-абхазской границе открывали с 26 по 31 мая, с 22 по 24 июня и с 13 по 17 июля.