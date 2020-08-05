Бейрут, , 11:25 — REGNUM Оперативная группа Вооруженных сил Индонезии, входящая в состав контингента временных сил ООН в Ливане, была развернута для оказания помощи в эвакуации пострадавших во время взрыва в Бейруте, сообщает Detik.

«Наши военнослужащие присоединились к группе по разбору завалов», — заявил посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тхохари.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила свои глубочайшие соболезнования семьям жертв взрыва в порту Бейрута.

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