Москва, , 11:11 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») допустил перенос даты выборов, они могут проходить во второй половине марта.

По мнению парламентария, трехдневное голосование на выборах в Госдуму должно привести к переносу сроков единого дня голосования.

«В кулуарах обсуждается простая логика. Избирательные участки располагаются в школах, в большинстве участковых избирательных комиссий — учителя. Соответственно, голосование не должно мешать учебному процессу и наоборот. Потому всё больше шепчутся, что выборы могут быть проведены во время школьных каникул. Допустим… во второй половине марта. Как раз будут весенние каникулы», — рассуждает Ионин в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ подписал закон, согласно которому ЦИК может принять решение о проведении голосования в течение нескольких дней, но не более трех.

Выборы в Госдуму планируются в сентябре 2021 года, тогда истечет срок седьмого созыва нижней палаты российского парламента.

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