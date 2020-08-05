Бейрут, , 09:41 — REGNUM Командующий центром миссии по поддержанию мира генерал Виктор Хасудунган Симатупанг заявил, что два транспортных средства, принадлежащих Вооруженным силам Индонезии, пострадали в результате взрыва, который произошел в порту Бейрута (Ливан) 4 августа 2020 года, сообщает Kompas.

Посольство Индонезии в Бейруте пояснило, что взрыв, произошедший в районе порта, потряс всю столицу Ливана и вызвал панику среди граждан. Известно, что 73 человека погибли и тысячи получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия выразила сочувствие ливанскому правительству, а также соболезнования семьям погибших, в результате сильного взрыва в порту Бейрута.

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