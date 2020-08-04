Москва, , 16:33 — REGNUM На предстоящих выборах президента Белоруссии за действующего президента проголосует меньше народу, чем прежде, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«По данным агентства «Гэллап», в 2008 году 15 из 16 граждан Белоруссии были по родному языку русскими. Понятно, что как только Лукашенко попытается отодвинуть Белоруссию подальше от остальной России, русское большинство сразу же от него отвернется, — сказал Вассерман. — Я думаю, что на предстоящих выборах число проголосовавших за Лукашенко будет меньше, чем на предыдущих. Но самое грустное, что те, кто натравил его на Российскую Федерацию, потом будут утверждать, что его популярность упала, так как он недостаточно отошел в сторону Запада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, что антироссийские демарши президента Белоруссии Александра Лукашенко только ухудшают его предвыборное положение.

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