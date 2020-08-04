Москва, , 11:30 — REGNUM Появившаяся тревожная информация о якобы продолжении в КНДР работы по созданию ядерного оружия требует тщательной, беспристрастной проверки и веских доказательств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Нельзя допустить, чтобы политические силы, настроенные против Пхеньяна, оказывали давление на международное сообщество с целью сорвать начатый мирный процесс», — заявил Железняк.

Наметившийся прогресс в диалоге был прерван из-за сохранения глубинных противоречий КНДР и США, на ход переговорного процесса негативно влияет и непоследовательная политика Вашингтона, а также давление деструктивных сил в военно-промышленном лобби США, заинтересованных в сохранении очага напряжения на Корейском полуострове, отметил он.

Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, сообщает Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. Как отмечается в докладе, одна из стран считает, что Северная Корея «может стремиться к дальнейшему развитию миниатюризации» технологий, чтобы разработать несколько новых систем боеголовок.

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