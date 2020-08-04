Токио, , 06:09 — REGNUM Предложения по развитию потенциала для упреждающего удара по ракетным базам потенциального противника переданы премьер-министру Японии Синдзо Абэ экспертами правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом 4 августа сообщает телеканал NHK.

В финальной версии документа, подготовленного группой военных экспертов, в число которых входит экс-глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра, говорится о необходимости для Японии «укрепить систему сдерживания, а также возможности по перехвату баллистических ракет, в том числе на территории противника» с учётом нестабильной политической обстановки на Корейском полуострове.

Вместе с тем, эксперты правящей партии настаивают на сохранении оборонно-ориентированной политики страны, предлагая рассматривать превентивный удар по ракетным базам потенциального агрессора только как крайний вариант, когда другие средства самообороны будут недоступны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии подготовили предложения по развитию системы ПРО, предполагающие создание потенциала, достаточного для эффективного удара по ракетным базам на территории потенциального противника.

После нескольких раундов консультаций, организованных ЛДП после отказа правительства Японии от развёртывания в стране наземных комплексов ПРО Aegis Ashore производства США, число рассматриваемых экспертами вариантов развития ПРО было сужено до трёх. Из них приоритетным считается вариант с формированием группировки низкоорбитальных спутников, позволяющей отслеживать запуски ракет потенциальным противником.

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