Минск, , 05:06 — REGNUM Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии начинается 4 августа более чем на 5,5 тыс. избирательных участках. Об этом сообщили в Центральной комиссии Белоруссии по выборам.

Участки откроются с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 по местному времени. Досрочное голосование будет доступно гражданам Белоруссии с 4 по 8 августа включительно.

«Все здания, в которых будет проводиться голосование, взяты под круглосуточную охрану сотрудниками органов внутренних дел», — сообщил журналистам сотрудник аппарата ЦИК Белоруссии Иван Толкач.

Белорусские граждане также смогут проголосовать на 44 избирательных участков за рубежом, три из которых образованы в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.