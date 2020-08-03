Минск, , 13:29 — REGNUM Государственные органы Украины не обращались к белорусским правоохранителям с просьбой об экстрадиции так называемых «сотрудников ЧВК «Вагнер», задержанных под Минском. Об этом заявила 3 августа начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак на брифинге.

«На данный момент каких-то ходатайств из офиса генпрокурора Украины по задержанным на территории Белоруссии сотрудникам ЧВК «Вагнер» в Генпрокуратуру не поступало», — рассказала она.

Напомним, ранее в Белоруссии задержали 33 граждан России, которых местная пресса окрестила представителями «российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила о намерении добиваться выдачи задержанных граждан России, которые якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе.

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