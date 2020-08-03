Минск, 3 августа 2020, 13:19 — REGNUM Александр Лукашенко надеется использовать взятых им в заложники граждан России для политического торга с Кремлем, отдавать их Украине не будут, но ответ России последует уже после выборов, и Лукашенко он не понравится, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 августа, политолог Дмитрий Болкунец.
Ранее в Генеральной прокуратуре Белоруссии сообщили РИА Новости, что не получали от властей Украины официальных запросов относительно задержанных граждан (часть из которых имеют украинские паспорта). В Генпрокуратуре Украины 31 июля сообщали, что намерены требовать выдачи этих граждан, чтобы привлечь их к ответственности за «преступления», совершенные в Донбассе.
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