Киев, , 15:59 — REGNUM Донбасс не получит права вето на общенациональные решения на Украине в случае возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик под контроль Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком», опубликованном 1 августа.

Журналист издания задал вопрос, на какие «компромиссы» готова Украина в переговорах по Донбассу. Отвечая на вопрос, Кулеба заявил, что первым делом Украина должна получить контроль над границей.

«Второе — статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации и отсутствия каких-либо прав вето на общенациональные решения. Мы остаемся унитарным государством, децентрализованным. Обо всем остальном надо договариваться, но мы именно этим и занимаемся», — подытожил он.

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