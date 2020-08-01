Киев, , 07:46 — REGNUM Благодарность за так называемый крымский пакет санкций, а также о необходимости расширения санкций против РФ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом глава МИД Украины заявил 31 июля во время встречи с руководителями дипломатических миссий Европейского Союза и его государств-членов, аккредитованных на Украине, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

«Глава МИД отметил ключевое значение международного политического и санкционного давления на РФ с учетом продолжения агрессивной политики Кремля против Украины и других государств. В частности, он поблагодарил ЕС за «крымский» пакет санкций и отметил необходимость его расширения с учетом того, что Российская Федерация в дальнейшем продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.

По информации источника, речь идет о якобы незаконном запуске железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, а также о «незаконном проведении российских волеизъявлений» на полуострове (видимо речь идет о голосовании граждан РФ, проживающих в Крыму, о поправках в Конституцию РФ — ИА REGNUM).

«Одной из тем встречи стала тяжелая правозащитная ситуация в оккупированном Россией Крыму, противоправные преследования украинских граждан. Министр убежден, что санкционная политика ЕС за нарушение прав человека должна применяться и к преступным действиям РФ во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с Россией. Соответствующее решение было принято 16 марта 2014 года подавляющим большинством жителей полуострова. Решению, принятому крымчанами, поспособствовал государственный переворот, который произошел на Украине в конце февраля 2014 года. В свою очередь Украина не признает решение жителей полуострова о воссоединении с РФ и считает Крым своей территорией, которая является «временно оккупированной».

В 2014 году Украина прекратила подачу воды в «свой», но «временно оккупированный» Крым по Северо-Крымскому каналу. А в результате подрыва четырех опор ЛЭП в Чаплынском районе Херсонской области, который был организован в 2015 году украинскими радикалами, Крым обрел энергетическую независимость от Киева.