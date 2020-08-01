Минск, , 15:11 — REGNUM По неподтвержденным данным президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес инфаркт. Об этом сегодня, 1 августа, сообщают белорусские СМИ.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Утверждается, что Лукашенко перенес инфаркт несколько дней назад. Администрация отменила все мероприятия с его участием, а пресс-служба в спешном порядке ищет старые видеокадры, чтобы показывать активность президента.

Официального подтверждения этой информации нет.

Стоит отметить, что в последние дни, в преддверии выборов президента Белоруссии (должны состоятся 9 августа) в сети уже не раз появлялись слухи об ухудшении состояния здоровья Лукашенко.

Сам Лукашенко на встрече с военными заявил, что перенес «на ногах» коронавирусную инфекцию. На одном из совещаний Лукашенко сидел за столом с частично забинтованной рукой.