Токио, , 06:31 — REGNUM Новый истребитель, который заменит в Японии устаревший F-2, по заказу министерства обороны страны будет разрабатывать японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries. Об этом 1 августа сообщает газета Nikkei.

По данным газеты, в рамках заключаемого контракта полная ответственность за проектирование и производство боевого самолёта будет возложена на Mitsubishi Heavy Industries. Разработка ключевых элементов самолёта, таких как двигатель, боевые системы или их компоненты, будет доверена японским субподрядчикам. Также планируется заключение ряда договоров и с американскими субподрядчиками.

Власти предполагают реализацию проекта по созданию и принятию на вооружение новых истребителей к 2035 году. По предварительной информации, замена 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение Сил самообороны Японии в начале 2000-х годов, может обойтись более чем в 1,5 трлн иен ($14 млрд).

Отмечается, что ранее Япония отказалась от участия в проекте американской корпорации Lockheed Martin по созданию истребителя, представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса — F-22 и F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, сделку по продаже Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 американского производства и необходимого для них оборудования на общую сумму в $23,11 млрд одобрили власти США.

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