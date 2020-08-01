Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Верховный суд США минимальным большинством голосов разрешил продолжить строительство стены на границе страны с Мексикой. Об этом 31 июля сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, правозащитники ранее призывали членов Верховного суда отменить решение, принятое в 2019 году, которое разрешало правительству США продолжить строительство стены на мексиканской границе. В результате голосования, с минимальным перевесом — пять против четверых — было принято решение, разрешающее продолжение строительства защитного барьера.

Отмечается, что в июле федеральный апелляционный суд вынес решение, в котором говорилось об отсутствии у администрации президента США Дональда Трампа полномочий на отвлечение средств Пентагона без разрешения Конгресса на такое строительство.

Напомним, что летом 2019 года Верховный суд США разрешил администрации использовать для строительства стены на мексиканской границе $2,5 млрд из выделенных Конгрессом для министерства обороны средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на границе между США и Мексикой на текущий момент построено около 400 км стены.

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