Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Избиратели США, и демократы, и республиканцы, не верят в честные президентские выборы в ноябре 2020 года. Это следует из опроса поллстера Ipsos для агентства Reuters, результаты которого опубликованы 31 июля.

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Исследование проводилось онлайн по всей территории США, опрошены 1215 взрослых американцев, в том числе 1027 зарегистрированных избирателей. Интервал достоверности опроса оценивается в 4%.

Опрос показал, что 74% зарегистрированных избирателей обеспокоены возможным «организованным мошенничеством со стороны политических деятелей». Так ответили 7 из 10 демократов и 8 из 10 республиканцев. Около 73% зарегистрированных избирателей заявили, что ожидают «давления на избирателей», в том числе 8 из 10 демократов и 6 из 10 республиканцев.

В целом, по результатам опроса, 7 из 10 республиканцев и 4 из 10 демократов считают, что фальсификации на выборах будут широко распространенной проблемой.

По вопросу проведения выборов по почте голоса республиканцев разделились — 8 из 10 республиканцев и только 3 из 10 демократов думают, что «расширение голосования по почте приведет к увеличению случаев мошенничества».

Однако 67% опрошенных избирателей заявили, что они уверены, что лично их бюллетень точно будет подсчитан при голосовании по почте. Так ответили 8 из 10 демократов и 6 из 10 республиканцев.

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