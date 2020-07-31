Москва, , 21:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 января 2021 года универсальную единую электронную однократную визу для въезда в Россию. Закон опубликован сегодня, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе речь идет о визах для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации с туристическими, деловыми, гостевыми и гуманитарными целями. Электронная виза — это самостоятельный вид визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визами, а также визой временно проживающего в России лица.

Электронная виза может быть оформлена однократно на срок до 60 дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Перечень иностранных государств, гражданам которых могут выдаваться такие визы, будет установлен правительством России.

Оформляться подобная виза будет на основании решения МИД России после подачи иностранным гражданином соответствующего заявления. Подать заявление можно будет через интернет.