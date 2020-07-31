Москва, , 18:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники старше 40 лет теперь смогут ежегодно брать оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Закон опубликован сегодня, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне работники старше 40 лет могут раз в год брать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Подтвердить уважительную причину отсутствия на рабочем месте можно будет справкой из поликлиники, где работник проходит диспансеризацию.

Кроме того, закон предусматривает, что все работники, независимо от возраста, могут взять один оплачиваемый рабочий день раз в три года для прохождения диспансеризации.

Данный закон не распространяется на граждан предпенсионного и пенсионного возраста, так как для них в Трудовом кодексе уже предусмотрены два дополнительных выходных дня в году для прохождения диспансеризации. Эти выходные также оплачиваются работодателем.